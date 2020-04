Små Bjørneklo-planter er allerede så småt på vej op af jorden, så nu er et godt tidspunkt at bekæmpe dem, lyder opfordringen fra Høje-Taastrup Kommune. Foto: Lars Ahn

Så er det tid: Bekæmp din bjørneklo

Start tidligt, så bliver det nemmere at få bugt med din bestand. Det er en god ide, at du gennemgår din bestand hver 2. til 3. uge for at få bekæmpet nye bjørneklo-planter.