Martin Johannsens vinderbillede af broen i Hedehusene fra sidste år.

Så er det nu: Tag det bedste billede af børn i kommunen

Taastrup - 11. september 2021 kl. 19:12 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

: Igen i år kan alle kommunens borgere deltage i Høje-Taastrup Turistforenings årlige fotokonkurrence.

I år er temaet Børn i Høje-Taastrup.

For at deltage skal du sende maksimalt tre pletskud med det tema ind til konkurrencen af børn i kommunen.

Nemt at deltage

Det er nemt at deltage. Man kan indsende op til tre fotos, som skal afspejle kommunen. Det kan være et motiv eller en detalje, man normalt ikke lægger mærke til. Billedet skal gerne vise, at det er interessant at besøg kommunen - et billede, som viser, at Høje-Taastrup er anderledes og en god kommune at bo og leve i.

Man skal sende sine billeder på mail til lars.spatzek@kroppedal.dk, alternativt til turist@hojetaastrup.dk.

Det skal ske senest 20. oktober.

Ved at indsende billeder giver man samtidig tilladelse til, at Høje-Taastrup Turistforening må kontakte dig med deres nyhedsbrev, hvor de vil vise flere af de indsendte fotos - og du giver foreningen tilladelse til at anvende dit foto.

En dommergruppe vil herefter udvælge de tre bedste fotos blandt de indsendte. Dommerne er Lars Spatzek fra Kroppedal Museum, borgmester Michael Ziegler, historiker Else Trier og dir. Flemming Jørgensen fra I&D Design og Web samt Kasper Ellesøe fra Lokalavisen Taastrup.

Der er gavekort til Taastrup ByMidte på højkant på henholdsvis 3000, 2000 og 1000 kroner.

Når vinderne er fundet, vil Høje-Taastrup Turistforening invitere alle deltagere og medlemmer af foreningen, til en interessant aften i Høje-Taastrup Kommune. Her vil alle indsendte foto blive vist og vinderne får overrakt deres præmier af Borgmester Michael Ziegler.

Sidste års vinder

Sidste år vandt Martin Johannsen for at tage et billede af den nye bro i Hedehusene, hvor han ventede på det rette øjeblik, hvor et tog kørte forbi.

Andenpræmien gik til Ulrich Jakobsson for et billede fra Høje Taastrup Station, og tredjepladsen gik til Jan Simonsen for et billede med Copenhagen Dome, der er en del af den socialøkonomiske virksomhed Grennessminde i Taastrup