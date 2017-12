Så er det helt officielt: Ziegler tager fire år til

- Overraskende nok jeg et bud på, hvem jeg vil anbefale det nyvalgte byråd skal pege på som borgmester for de næste fire år her i Høje-Taastrup Kommune. Og det bud er naturligvis Michael Ziegler, sagde Merete Scheelsbeck (K) og fortalte, at hun kom med anbefalingen på vegne af hele den konservative byrådsgruppe samt Dansk Folkeparti, som de var i valgforbund med

- Michael har stået i spidsen for vores kommune i de hårde tider, hvor det var svære beslutninger, der skulle træffes. Michael har også stået i spidsen for den vækst og den udvikling, som vores kommune oplever i dag, og jeg er også overbevist om, at Michael vil stå i spidsen for, at vi i byrådet får et bredt samarbejde på tværs af partierne i den kommende periode. Michael arbejder solen sort, dag og nat, for Høje-Taastrup Kommune, og det synes jeg, han skal have lov til at fortsætte med. Jeg håber derfor, at I vil være med til at pege på Michael igen, lød det fra Merete Scheelsbeck, med en slet skjult henvisning til Michael Zieglers plakater fra valgkampen, hvorpå der netop stod: Michael igen.