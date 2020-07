Så er Ren By-initiativet oppe i gear igen

Affaldsmønstret ændrer sig. Hvor holdet før kunne møde en masse små gaspatroner som unge bruger til at sniffe, så har man denne gang ingen fundet, men til gengæld fandt holdet to kæmpepatroner. Ren By tror altså ikke at snifferiet er stoppet, men at det bare har ændret mønster.