Se billedserie Den nye bro, der forbinder den nye bydel Nærheden med det eksisterende Hedehusene, åbner for trafik fredag den 27. marts klokken 10.00.

Send til din ven. X Artiklen: Så åbner broen - men festen er aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så åbner broen - men festen er aflyst

Taastrup - 26. marts 2020 kl. 11:34 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så bliver broen mellem Nærheden og Hedehusene endeligt åbnet for trafik.

Det sker fredag den 27. marts klokken 10.00, men den store åbningsfest er aflyst på grund af Corona-krisen. Åbningen skulle ellers have været fejret med stor festivitas og et broløb søndag den 29. marts, men det har coronaudbruddet sat en stopper for. Med broens åbning bliver Hedehusene og den nye bydel Nærheden bundet endnu bedre sammen, og broen bliver med sin markante arkitektur et vartegn for byen. - Det er virkelig en milepæl. Gående, cyklister og bilister fra Nærheden får lettere adgang til Hovedgaden, ligesom borgerne i Hedehusene nemt kan komme ud til Nærheden og blandt andet bruge springcentret og det kommende læringshus, siger borgmester Michael Ziegler.

FAKTA Broen er en skråstagsbro, hvilket betyder, at brodækket hænger i kabler fra en pylon.

Brodækkets længde er 42 m., og bredden er 17 m. Pylonens højde er 28 m.

Høje-Taastrup Kommune og NærHeden P/S har samarbejdet om at opføre den nye bro.

Arkitekt: DISSING+WEITLING.

Hovedentreprenør: Jorton. Stål: Valmont sm. Jord og vej: MJ Eriksson.

Rådgiver: COWI.

Fart på udviklingen Nærheden vokser i disse år for alvor frem - knap 500 beboere er allerede flyttet ind, og med mange nye byggerier i gang bliver der i de kommende år plads til omkring 6500 borgere. Dermed kommer hele Hedehusene op på over 18.000 indbyggere. - Der sker rigtig meget i Nærheden, og i løbet af det næste års tid kommer der et stort rykind af nye beboere. Derfor er det en stor fornøjelse at kunne åbne den bro, der skal gøre hverdagen lidt nemmere for beboerne i Nærheden og for dem, der har et ærinde i området, fortæller direktør i NærHeden P/S Ole Møller.

Et markant vartegn Udviklingen af Nærheden varetages af byudviklingsselskabet NærHeden P/S, som ejes af Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg. Peter Cederfeld, adm. direktør, ser således også frem til åbningen af broen: - Nærheden skal være et eksempel på fremtidens bæredygtige forstad, og derfor er det vigtigt, at der kommer infrastruktur og byrum af høj kvalitet. Åbningen af broen markerer endnu et stort skridt i den spændende udvikling, som området er inde i. Nu er Nærheden og Hedehusene ikke to byområder, men ét, siger han.