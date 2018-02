SFO: På tur til plejecenter

Tirsdag den 13. februar stod 11 børn og to voksne fra Taastrup Realskoles SFO klar til at tage bussen mod Torstorp.

Under armen havde de et kosteskaft, poser med store prinsessekjoler og godt humør. Da de kom frem, stod der en venlig kvinde fra plejehjemmet og tog imod.

Alle var imponerede over, hvor flot tønden var, men lige så flot den var, lige så svær var den at slå ned - og det var ikke, fordi børnene holdt igen. De gav den fuld gas og lagde alle kræfter i, men den gav sig kun meget lidt. Der blev hujet og heppet af borgerne på plejecenteret, og børnene gav ikke op. Men, men, men - lidt hjælp måtte der altså til, så et par af båndene på tønden blev klippet over for at hjælpe børnene lidt på vej.