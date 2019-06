Serdal Benli er SF's spidskandidat i Københavns Omegns Storkreds. Han er til dagligt viceborgmester i Gladsaxe Kommune.

SF-kandidat følger optælling nøje

Taastrup - 06. juni 2019 kl. 13:24 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialistisk Folkeparti, SF, går frem ved det netop afholdte Folketingsvalg og fordobler sit mandattal fra syv til 14 på landsplan. I Københavns Omegns Storkreds, som Taastrupkredsen er en del af, beholder partiet sit ene mandat, selvom det procentmæssigt går frem i Taastrupkredsen.

Hvem det ene mandat går til, vil vise sig i takt med at de personlige stemmer tælles sammen. Men et bud er, at det går til storkredsens spidskandidat for SF, Serdal Benli.

Han er meget glad for partiets fremgang, og hvad angår det ene mandat, håber han på, at han er heldig at få det, selvom han morgenen efter valget med spænding fortsat afventer det endelige resultat for de personlige stemmer.

- Det er fantastisk, at SF er tilbage igen og får indflydelse på dansk politik. Vælgerne har vist os tillid. Den indflydelse og tillid vil vi bruge på at gøre op med fattigdom, indføre minimumsnomeringer i daginstitutionerne og indføre en bindende klimalov. Det er det, vi kæmper for, siger Serdal Benli.

Vedrørende hans egne chancer for at komme i Folketinget, siger han:

- Jeg håber på det bedste for mit eget vedkommende. Umiddelbart tænker jeg, at jeg har ført en stærk valgkamp. Så det kan lade sig gøre, men intet er givet. Jeg håber dog, at mandatet ender i mit favør. Men uanset hvad, så ved jeg, at vi får en stærk repræsentation i Folketinget, siger Serdal Benli.

Dagen i dag vil for hans vedkommende blive brugt på at følge optællingen af de personlige stemmer ganske nøje. Både gennem officielle opdateringer og ved at køre rundt til de lokale valgsteder.