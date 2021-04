Artiklen: S-tog til Roskilde og førerløse tog: Lokal glæde over trafikudspil

S-tog til Roskilde og førerløse tog: Lokal glæde over trafikudspil

S-tog hele vejen fra København til Roskilde med stop i Hedehusene - og på sigt et S-tog hver femte minut.

Det kan blive fremtiden for de lokale pendlere, hvis Regeringens nye trafikudspil bliver til virkelighed.

Det fortæller den lokale socialdemokrat Peter Faarbæk, der er formand for plan- og miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

- Det er en fantastisk nyhed, at der nu kommer S-tog til Hedehusene. Især fordi der er lagt op til, at det ikke vil gå ud over antallet af fjerntog på strækningen, som vil forblive det samme, siger Peter Faarbæk.