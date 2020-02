- 15 millioner kroner er mange penge, også selvom vi kan glæde os over, at det er langt mindre end det beløb, som den tidligere regering havde lagt op til. I vores fælles kamp vil jeg dog opfordre borgmesteren til hverken at lave skræmmekampagne eller slå politisk plat herpå, siger Peter Faarbæk (S). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: S-formand til Ziegler: Stop skræmmekampagne om udligning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S-formand til Ziegler: Stop skræmmekampagne om udligning

Taastrup - 01. februar 2020 kl. 18:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er rigtig beklageligt, at Høje-Taastrup Kommune ser ud til at miste millioner på en ny udligningsordning, men der er ikke nogen grund til at starte skræmmekampagner og puste beløbet op.

Sådan lyder det fra Peter Faarbæk, der er Socialdemokratiets gruppeformand i Høje-Taastrup Kommune.

Hans udmelding kommer, efter det fredag kom frem, at Høje-Taastrup står til at miste 15 millioner kroner om året i det udspil til en ny udligningsordning, som regeringen har fremlagt.

Dertil beklagede borgmester Michael Ziegler (K), at man med udspillet ikke forlængede den kompensation for en ny måde at opgøre uddannelse, som den tidligere regeringen indførte i to år, og som spidste år indbragte Høje-Taastrup 14 millioner kroner. Derfor påpegede borgmesteren, at den nye udligningsreform ville koste Høje-Taastrup i alt 29 millioner kroner.

Men sådan kan man ikke gøre det op, mener Peter Faarbæk.

- 15 millioner kroner er mange penge, også selvom vi kan glæde os over, at det er langt mindre end det beløb, som den tidligere regering havde lagt op til. I vores fælles kamp vil jeg dog opfordre borgmesteren til hverken at lave skræmmekampagne eller slå politisk plat herpå. De 14 millioner, der omtales, er penge, som den borgerlige regering besluttede, vi skulle skæres, og de er allerede indregnet i budgettet for 2021. Så beløbet, vi taler om, er 15 millioner kroner. Det er stadig mange penge, så lad os fokusere på at redde nogen af de penge hjem fremfor at lave politisk skræmmekampagne, siger Peter Faarbæk.

- Jeg er helt enig med borgmesteren i det stærkt beklagelige i, at vi ser ud til at miste cirka 15 millioner kroner ved det nye forslag til udligning. Og vi må i fællesskab arbejde på, at det beløb bliver nedbragt mest muligt. Dernæst må vi sikre, at borgerne kommer til at mærke det så lidt som muligt - vi har senest foreslået, at vi ser på konsulentforbruget i kommunen, men jeg vil heller ikke udelukke, at vi skal overveje at benytte os af muligheden for at hæve skatten lidt, fremfor store besparelser på børne- eller ældreområdet, siger Peter Faarbæk.

relaterede artikler

Borgmester bekymret over udspil: Krigserklæring mod hovedstaden 31. januar 2020 kl. 09:52

Udligning: Det betyder reformen for dig og din kommune 31. januar 2020 kl. 05:22