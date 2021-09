Rumænske butikstyve kom til landet for få dage siden: Nu er de udvist

To rumænske kvinder er idømt straksdom for butikstyveri. De skal 30 dage i fængsel og derefter udvises med indrejseforbud i seks år.

Taastrup - 21. september 2021 kl. 08:55 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Høje Taastrup: En centervagt var i søndags opmærksom på to kvinder, der viste sig at være butikstyve fra Rumænien.

Der var tale om to kvinder, der er født i henholdsvis 1987 og 1980, som havde begået butikstyveri i fire butikker i City 2.

Det opdagede centervagten, som tilbageholdt de to kvinder og tilkaldte politiet, som kom og anholdt dem.

De to kvinder har nu fået en straksdom ved Retten i Glostrup for i forening at have begået butikstyveri.

Kvinderne var ankommet til Danmark fra Sverige en eller to dage forinden, og søndag begav de sig i City 2, hvor de stjal tøj af mærket Armani fra Lars P, parfume og kosmetik fra Matas, øreringe fra Pilgrim og tøj fra Booztlet. Alt i alt havde tyvekosterne en værdi på omkring 5000 kroner.

For det er de to rumænske kvinder blevet idømt 30 dages ubetinget fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Dommeren lagde blandt andet vægt på, at det var tilstrækkeligt professionelt, og at det var i fire forretninger, og derfor blev dommen takseret til mere end bødestraf, selvom beløbet, kvinderne havde stjålet for, var relativt beskedent.

Hos anklagemyndigheden er advokaturchef Malene Lund Michaelsen tilfreds med dommen.

- Her er et bevis på, at det kan gå stærkt efter godt arbejde fra centervagten og politiet. Kvinderne var kun i Danmark i få dage, og nu er de på vej ud igen. Så det er et fint resultat, og det var det, vi bad om, så vi er tilfredse med dommen, siger Malene Lund Michaelsen.

De to kvinder erkendte at have begået butikstyverierne og modtog deres dom.