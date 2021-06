Rullende festival: Publikum var ældre, men glæden den samme

Tirsdag fik beboerne på to plejecentre i Taastrup derfor en ekstraordinær oplevelse. Med en kulisse af en solrig sommerdag leverede sangerinden Laila Engelbrecht og pianisten Erik Pape et overdådigt sang-potpourri af gamle hits og viser som for eksempel Sommer og sol og Lille sommerfugl.

- Man kunne se glæden i beboernes øjne, og vi er taknemmelige over, at vi måtte komme og optræde. Det hele kunne lade sig gøre på grund af et stort engagement fra de dejlige frivillige, siger Callistos talsmand, Carsten Junker, som også takker Kulturelt Samråd for at have ydet støtte til koncerterne.