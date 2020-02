Hvis man ser en rotte på sin grund, er man forpligtet til at anmelde det til kommunen. Arkivfoto: Søren Olsen

Rotterne myldrer frem lige nu

Det er nemlig den afdeling, der har ansvaret for rottebekæmpelse.

Men problemet er, at alene i november og december 2019 kom der 216 anmeldelser, mens januar tegnede sig for 152.

Og det betyder, at der netop er ekstra mange igangværende sager, i forhold til, hvad der plejer at være i Steen Roeds afdeling.

- Det er klart, at et så stort antal sager på forholdsvis kort tid gør, at vi bliver udfordret, siger Steen Roed.