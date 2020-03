Rolige Kenn i den grå Yaris fylder halvrundt

- Kenn går i folk med træsko på, så det er altid en fornøjelse at have ham med på opgaver, fordi han kan få selv den mest generte kilde til at stille sig frem foran kameraet med et smil. Samtidig har han en utrolig god situationsfornemmelse, så han kan også træde helt i baggrunden, hvis situationen kræver det. Han har øje for det gode billede og kan se detaljerne i en situation, som jeg måske ikke har fået øje på, og på den måde er han med til at gøre fortællingen meget bedre. Det er guld værd for en journalist, fortæller områderedaktør i Taastrup, Stina Felby Egerup.