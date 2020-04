Se billedserie Carin Ekstrøm, der er butiksansvarlig i Røde Kors-butikken i Taastrup gør klar til at åbne igen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Røde Kors-butik fylder fem år og gør klar til genåbning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røde Kors-butik fylder fem år og gør klar til genåbning

Taastrup - 30. april 2020 kl. 16:03 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 2. maj kan Røde Kors-butikken i Taastrup Hovedgade fejre fem års fødselsdag, og samtidig gør butikken klar til at åbne igen efter mere end en måneds nedlukning på grund af corona-udbruddet.

Ifølge butiksansvarlig Carin Ekstrøm ville man gerne have budt kunderne på kaffe, men det er blevet udskudt. I stedet får kunderne i løbet af maj igen mulighed for at handle i forretningen og støtte Røde Kors' arbejde, selvom det på nuværende tidspunkt ikke er mulig at sige en præcis dato.

- Vi plejer at servere kaffe for kunderne og holde fødselsdag for de 75 frivillige, der bruger en del af deres tid i butikken, og hvor rigtig mange af dem har været med fra starten. Men det må vi udskyde til seksårsfødselsdagen, siger Carin Ekstrøm, der fortæller, at forretningen får masser af ros fra kunderne og har masser af gavmilde donorer, der kommer med genbrugsvarer langvejs fra.

Håndsprit og handsker Det er ingen hemmelighed, at mange af de frivillige har en høj alder og derfor er ekstra udsat for coronavirus. Derfor gør Carin Ekstrøm alt, hvad hun kan for at gøre sikkerheden så god som mulig i forretningen.

- Vi har selvfølgelig håndsprit og handsker til kunderne og de frivillige, og så er der sat akrylplader op ved kassen, ligesom der er skilte og afstandsmærkater, siger Carin Ekstrøm.

Selv har Carin Ekstrøm det fint, med at samfundet og forretningen igen åbner.

- Jeg er ikke bange og passer på mig selv og holder afstand. Jeg har været meget hjemme og det har min have nydt godt af, siger hun.

Op til hver enkelt Flere af de andre frivillige i forretningen er noget usikre omkring åbningen af forretningen, og derfor har det for Carin Ekstrøm været essentielt, at hver enkelt har været med til at vælge, om de er klar.

- De frivillige, der gør varerne klar, har det egentlig okay med, at vi skal åbne igen, men nogle af dem, der har kundebetjeningen, har stadig mange tvivlsspørgsmål i forbindelse med åbningen. Derfor er det vigtigste for mig, at det er fuldstændig op til hver enkelt, om de vil være med. De skal tage hensyn til sig selv og deres nærmeste, for nogle af dem er sårbare og skal bare ikke smittes, siger Carin Ekstrøm og fortsætter.

- Men de fleste glæder sig også til at åbne igen, for de brænder for at komme tilbage og arbejde. De har et meget stort socialt netværk i forretningen, og de ser også frem til at hjælpe Røde Kors' arbejde. Det er endnu ikke helt på plads, hvornår butikken i Taastrup slår dørene op.

De 240 Røde Kors-butikker i Danmark skabte i 2019 et overskud på 73 millionerne kroner, som går til Røde Kors' arbejde .Det var en stigning på 21 procent i forhold til 2018.