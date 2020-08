Se billedserie Kunsteneren Rithva Landler udstiller et udvalg af sine værker i Ansgarkirkens Sognegård gennem Kunstforeningen Humlen. Privatfoto

Rithva og Ruth udstiller for Humlen

Taastrup - 12. august 2020

Billedkunstnerne Rithva Landler og Ruth Rise udstiller for Kunstforeningen Humlen

i Ansgarkirkens Sognegård i Hedehusene med fernisering søndag den 16. august klokken 11.

Rithva Landler debuterede i 1992 med udstillingen »Et spørgsmål om vinger« i Galleri Hans Peder Linde.

Hun siger selv, at hun gennem tiden har haft den lykke at blive undervist af Thomas Jepsen, Camilla Christensen, Anne Villsbøll, Jens Andersen og ikke mindst Finn Richardt, som hver især har begejstret, befrugtet, beåndet hendes udefinerbare trang til at skabe.

Rithva Landler arbejder ud fra poesiens væsen. Tanken, øjeblikket og følelsernes stræben.

Billedet som rum er det væsentlige. Farveholdningen har ofte en monokrom overflade eller begrænset farveskala.

Favoritmotiver er dans, musik, kvinden, landskab og portræt.

Hun har arbejdet med skulptur, grafik dog hovedsageligt forskellige former for maleri.

Fokus har senest været på streetartkulturen, hvor spraydåser samt genbrugsmaterialer er blevet mixet med billedkunstens klassiske skole.

Rithva Landler har udstillet på talrige gallerier i Danmark og udlandet, bl.a. "ALL THAT JAZZ" Kunstudstilling i KU.BE.

Naturens farvepalet

Ruth Rise får inspiration og indholdet i sine malerier fra naturens farvepalet.

I sine motivvalg er hun meget optaget af naturens skiften, lyset, vandet og himlen, hvor huse og personer ofte opstår af fantasien undervejs i arbejdet med billederne.

Det er vigtigt for hende, at beskuerne selv kan gå på opdagelse i malerierne og finde former og udtryk, der betyder noget for dem, siger hun.

Ruth Rise arbejder fortrinsvis i akryl med pensel, spartel, eller hvad hun finder udfordring i.

Hun bor i Jægerspris og har gennem årene udstillet på flere kunstudstillinger og gallerier på Sjælland. Hun er medlem kunstnergruppen ArtQ samt foreningen Fjordkunst.

Ruth Rise har altid været optaget af at male, og efter et ophold på Diget Højskole i 1999 blev interessen for maleriet for alvor vakt.

- Jeg får inspiration og indhold i min malerier fra naturens farvepalet, som den afspejler sig i lyset, vandet og himlen. Men også byer og bygninger inspirerer, og her dukker der ofte personer op. For alle mine malerier gælder det, at der skal være mulighed for at beskueren kan gå på opdagelse og danne sig sine egne indtryk. Jeg arbejder oftest i akryl, med pensel, spartel, svamp eller hvad jeg i nuet finder spændende, siger Ruth Rise.

Hun er optaget i Kunstårbogen 101 kunstnere 2017, er medlem af Kunstnergruppen ArtQ, Fjordkunst Hornsherred, Musicon Art, Roskilde og AKIO Odsherred.