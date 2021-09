Thomas Polano (tv) er ny adm. direktør i Stellino Kaffe, som ejes af Bo Skyggelund (t.h.)

Rister over 100 tons kaffe om året og har fået ny direktør

Taastrup - 06. september 2021 kl. 16:10

Stellini Kaffe, som har til huse på Hørskætten i Taastrup, har på trods af Corona haft et virkelig godt år.

Og for nylig har firmaet ansat en ny direktør, Thomas Polano, der vender retur til kaffebranchen efter en international lederstilling i det globale IT Research og Advisory firma Gartner. Thomas Polano har tidligere haft succes som både stifter, ejer og Adm. Direktør af Mokka Kompagniet og ABC Mokka, Nu Miko Coffee.

Sagde straks ja Bo Skyggelund,ejer og direktør siger:

- Med en eksplosiv vækst de seneste år, nåede jeg til en erkendelse af, at der skal flere dygtige hænder til at bære Stellini Kaffe videre på den næste del af vores rejse. Med Thomas ombord har vi fået det bedste match og den ambition, jeg har haft med Stellini de seneste 10+ år. Vi oplever den største vækst i et Corona år, og det beviser for mig, at det er nu, der skal satses større samtidig med, at vi fastholder og øger den høje kvalitet og service, som er vores fundament. Jeg glæder mig til den videre rejse sammen med Thomas og Stellini teamet.

Thomas Polano sagde straks ja, da han fik tilbuddet om at blive ny administrerende direktør i Stellini Kaffe:

- Jeg var ikke et sekund i tvivl, da muligheden for at blive en del af Stellini opstod sammen med Bo. Basen i den gode kaffeoplevelser er for mig alt, hvad Stellini Kaffe repræsenterer og har bygget op i de seneste 20+ år. Jeg glæder mig til sammen med teamet at arbejde endnu dybere i det 'vugge til grav' ansvar, vi tager sammen med vores kunder for at kunne servere den på alle områder ultimative kop friske kaffe. Jeg forventer over de næste år, at vi fortsat vil investere og skabe nye arbejdspladser for at tilsikre vores ambitioner bliver indfriet, om at mange flere kunder bliver en del af og ambassadører for Stellinis unikke kaffeunivers. siger den nye direktør.

Klar vision I 1999 blev Stellini Kaffe stiftet som et af de allerførste firmaer i Danmark med en klar vision og målsætning om at bringe den italienske Café kultur med friskristede bønner og mælkedrikke ind i de danske virksomheder, der så kaffe som et prisvenligt stærkt personalegode og kulturskaber.

I de seneste 22 år har Stellini Kaffe kontinuerligt investeret og udbygget deres position som en af markedets absolut førende og mest succesfulde mikroristerier i Danmark.

På mikroristeriet i Taastrup ristes der over 100 tons kvalitetskaffe årligt og Stellini Kaffe serverer over 18 millioner kopper kaffe årligt, og servicerer over 1.500 fuld- og semiautomatiske espressomaskiner fra lokationen i Taastrup og et nyligt åbnet Jyllands kontor.