Mølbak Landinspektører A/S har opgaven med at sikre, at det omfattende brobyggeri ikke påvirker skinnerne på Danmarks mest trafikerede togstrækning ved Hedehusene. Foto: PR

Risikabelt broarbejde: Særlig overvågning giver sikker togtrafik

Taastrup - 05. maj 2019 kl. 15:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kræver stram tidsstyring, præcision og et højt sikkerhedsniveau at bygge en bro over Danmarks mest trafikerede jernbanestrækning uden nævneværdigt at påvirke togdriften mellem København og resten af landet.

Og det er præcis den øvelse, man er i gang med netop nu med byggeriet af den nye bro, der skal forbinde den nye bydel Nærheden med det eksisterende Hedehusene.

Med til at sikre, at alt går efter planen, er Mølbak Landinspektører A/S. De har nemlig ansvaret for at overvåge, at bygge- og anlægsaktiviteterne ikke påvirker baneanlægget i form af forskydninger af skinnerne, sætninger i banelegemet og lignende, der kan være til fare for en sikker togdrift.

Det sker med en såkaldt deformationsmåling med præcisionsudstyr, der dagligt monitorerer anlægget og skal registrere samt alarmere ved de mindste forskydninger af anlægget.

- Monitoreringen handler om kontrol. Vi skal overvåge og sikre, at baneanlægget forbliver intakt. Sker der bevægelser i skinnernes position, må det ikke overskride de fastlagte tolerancer. Skulle det ske, kan vi opdage det i tide og alarmere, så der kan tages de nødvendige forholdsregler, siger kort-og landsmålingstekniker René Aabye Dam, områdechef for landmåling hos Mølbak Landinspektører A/S.

- Vi opererer med meget små tolerancer, og en del af opgaven er også at være opmærksom på de øvrige forhold, der kan påvirke baneanlægget. En dag med store temperaturudsving fra eksempelvis frostgrader til 10 plusgrader, høj sol og varme eller kulde i det hele taget får skinnerne til at bevæge sig marginalt - dog aldrig på en måde, så det bringer sikkerheden i fare. Men når et så omfattende bygge- og anlægsarbejde foregår så tæt på skinnerne, er der altid en risiko, og derfor kræver det løbende overvågning, siger René Aabye Dam.

Den kommende bro er en arkitektonisk fængende såkaldt Skråstagsbro med en stor pylon, og den skal fungere som et vartegn for Nærheden, som over de næste 20 år udvikles med op til 3.000 boliger og 8000 nye indbyggere.

Den nye bro får en spændvidde på ca. 42 meter og spænder over alle fire hovedspor og to sidespor på Vestbanen. Planen er, at ramperne skal være anlagt og etableret, så broelementerne kan hejses på plads til september, inden broen skal stå endelig klar til indvielse inden årets udgang.