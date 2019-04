Se billedserie Borgerne fik lejlighed for at stille spørgsmål til Ring 5 Syd-forbindelsen til Høje-Taastrup Kommunes borgermøde, der blev afholdt i Taastrup Teater & Musikhus. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ring 5 syd: Nogle vil rammes af støj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ring 5 syd: Nogle vil rammes af støj

Taastrup - 30. april 2019 kl. 16:04 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spørgsmål om blandt andet støj og kollektiv transport fyldte Taastrup Teater & Musikhus mandag aften, da Høje-Taastrup Kommune havde indbudt til borgermøde om den kommende Ring 5 Syd. Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at bevillige penge til en forundersøgelse af forbindelsen, som netop skal til at gå i gang.

Borgmester Michael Ziegler (K) bød de cirka 250 borgere velkommen, inden to repræsentanter fra Vejdirektoratet, planlægningsdirektør Helga Theil Thomsen og senior projektleder Rasmus Larsen kom med et oplæg om blandt andet processen fra forundersøgelse til den færdige vej og en forklaring om, hvad tidligere analyser har vist.

De to fra Vejdirektoratet understregede, at forundersøgelsen vil give forskellige bud på, hvor vejen konkret kan gå, men ikke nødvendigvis kommer med en endelig anbefaling, ligesom man heller ikke kan komme med konkrete støjberegninger.

Efter oplæggene fik borgerne mulighed for at stille spørgsmål til et panel bestående af borgmesteren, formand for teknisk udvalg Lars Prier (DF), formand for plan- og miljøudvalget Peter Faarbæk (S) samt de to fra Vejdirektoratet.

Her blev der blandt andet stillet spørgsmål til, hvorfor man ikke i stedet investerer i mere kollektiv transport.

- Der er utrolig dårlige muligheder for at tage kollektiv transport på tværs af regionen, og det er svært at lave en reel konkurrent til bilerne, medmindre man laver en jernbane i korridoren. Det er ikke, fordi vi ikke også beskæftiger os med kollektiv transport, sagde Michael Ziegler blandt andet, mens Peter Faarbæk supplerede:

- Det er et enigt byråd, der støtter op om forundersøgelsen. Vi har brug for at blive klogere. Men vi skal også blive bedre på kollektiv trafik, og vi skal sikre, at vi finder ud af, hvordan vi ikke bliver hægtet af den kollektive trafik, sagde han.

Nogle vil rammes af støj Også støjgrænser og støjgener var et emne, flere spurgte til i løbet af det to timer lange møde.

- Når vi planlægger veje, så fylder støj og nærhed til bysamfund rigtig meget. Vi forsøger at trække vejen væk fra de steder, hvor der er større boligområder, og det kan genere. Det kan ikke gøres fuldstændig, slet ikke ved sådan et stort projekt, hvis man skal være realistisk. Vi bruger de grænseværdier, som Miljøstyrelsen arbejder med omkring boliger, så vi forsøger at arbejde for, at sammenhængende boligbebyggelse ikke belastes med mere end 58 decibel, som er grænsen. Vi kan ikke altid undgå, at der er boliger, der belastes over det niveau, for der er også et økonomisk hensyn at tage, og det er derfor vi fokuserer på sammenhængende bebyggelse. Men vi kan ikke med sikkerhed siger, at ingen bliver belastet med over 58 decibel, sagde Helga Theil Thomsen.

Peter Faarbæk og Lars Prier forsikrede, at kommunen vil påvirke beslutningstagerne på Christiansborg til at sikre så mange støjhensyn som muligt.

- Vi skal som kommunen gøre, hvad vi kan for at påvirke en linjeføring, så man vælger de muligheder, der er bedst mulige, og så der er færrest mulige gener for de borgere, der bor der, sagde Lars Prier.

Transportcentret? Flere stillede også spørgsmål til, om Ring 5-forbindelsen ikke bare bliver en transportvej for lastbiler fra Sverige til Tyskland henover Høje-Taastrup, og at det kun skulle være til gavn for transportcenteret i kommunen.

- Det er ikke noget, der driver mig, at vi skal være gennemfartsland. Vi har interesseret os i det, fordi det kan være en fordel for borgerne i kommunen, som kan komme hurtigere på arbejde, og andre, der skal på arbejde i kommunen, og det kan have en positiv effekt på de øvrige veje. I sidste ende er det noget, der besluttes på Christiansborg, om de kan have sådan et ønske (at lave Danmark til et gennemfartsland, red.) kan jeg ikke svare på, sagde Michael Ziegler.

For en undersøgelse Trods kritiske spørgsmål var borgmesteren glad for aftenes møde.

- Jeg synes, det gik fint. Dem, der synes, at det er godt med en Ring 5-forbindelse, bliver hjemme. Så det er helt logisk og forståeligt, at der er mange spørgsmål. Jeg tror, vi har brug for at skabe nogle fælles billeder af, hvad det betyder. Jeg tror ikke på, at dem, der bor midt i Sengeløse bliver ramt af et støjhelvede, men det er svært at argumentere imod, hvis man har det billede allerede, siger Michael Ziegler.

Både Lars Prier og Peter Faarbæk er for, at forundersøgelsen bliver lavet, så man kan blive klogere og få et bedre beslutningsgrundlag. Michael Ziegler er også for undersøgelsen, men også for en Ring 5 Syd-forbindelse.

- Jeg er for forbindelse under nogle forudsætninger. Det skal være til gavn for borgere og ikke generer flere. Samlet set skal antallet af støjbelastede områder være lavere end nu, siger Michael Ziegler. Se billederne fra borgermødet i galleriet øverst i artiklen.

relaterede artikler

Konstruktiv dialog om Ring 5 Syd til møde 26. april 2019 kl. 17:25

Ring 5: Køges borgmester rasende på transportminister 25. april 2019 kl. 08:50