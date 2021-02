For to år siden tog Rina Brekke Sørensen springet og blev selvstændig med klinikken All About Balance, hvor hun blandt andet hjælper heste og ryttere til en bedre balance i kroppen. Et valg, hun ikke har fortrudt.

Rina forlod hamsterhjulet: Fra travl hotel-karriere til rolig hesteterapeut

- Det var utroligt nervepirrende at sige farvel til en fast indkomst og kaste mig ud i livet som selvstændig. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at det var det helt rigtige at gøre.

Sådan fortæller 37-årige Rina Brekke Sørensen om den beslutning, hun traf for lidt over to år siden. En beslutning, som førte hende til en hverdag med et arbejde, som hun elsker, og hvor hun føler, hun får lov til at gøre en forskel.