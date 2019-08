Øv, øv, øv, hvor er det her et kedeligt syn, lyder det fra brugerne af Hedehusgårdens Rideklub, efter ukendte gerningsmænd har brudt ind i de skurvogne, som klubben har stående i Hedeland. Foto: Privat

Rideklub efter indbrud: Hjælp os med at holde øje

Taastrup - 20. august 2019 kl. 10:11 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et kedeligt syn, der mødte brugerne af Hedehusgårdens Rideklub mandag. Her kunne de nemlig konstatere, at ukendte gerningsmænd var brudt ind i to skurvogne, som rideklubben har stående i graven i den nordlige del af Hedeland.

Og ikke bare havde de ukendte gerningsmænd brudt ind, de havde endda kastet rundt med tingene og smidt skrald og flasker ind på rideklubbens springbane.

- Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan have vores ting i fred. Folk er velkomne til at opholde sig ved vognene, men man må ikke gå ind i dem, og slet ikke rode med vores ting. Og så skal man altså rydde op efter sig, lyder det fra Helena Fink-Jensen, som er en af dem, der har ansvaret for skurvognene.

Rideklubben bruger blandt andet de to vogne, når de holder stævner, og de skal faktisk have klubmesterskaber i næste weekend.

- Så det er jo en ekstra dårlig timing, at der sker sådan noget, siger Helena Fink-Jensen.

Hun kommer derfor med en opfordring til alle dem, der færdes i Hedeland.

- Hvis man ser nogle omkring disse vogne, vil I så ikke lige spørge, om de har tilladelse til at være der. Er det unge drenge, kan jeg næsten garantere jer, at det har de ikke. Jeg måtte selv sige til nogen så sent som i sidste uge, at de ikke skulle være der, siger Helena Fink-Jensen og håber, at hundeluftere, motionister og andre i området vil holde et ekstra øje, hvis de kommer forbi vognene.

- Vi kan ikke selv holde øje hele døgnet, som hun siger.

De to vogne står på et område, som Hedehusgårdens Rideklub lejer af Hedeland I/S, så det er rideklubben, der har brugsretten til området og skal passe og vedligeholde det. Ridebanerne må udelukkende benyttes af klubbens medlemmer.