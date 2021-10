Restaurant får glad smiley tilbage

Jan Sundberg, ejer af Hereford Steakhouse i Taastrup, er glad for at have fået sin glade smiley tilbage, men er ikke tilfreds med stadig at skulle betale bøden på 10.000 kroner til Fødevarestyrelsen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Taastrup - 23. oktober 2021 kl. 07:48 Af Anja Søndergård Kontakt redaktionen

Den er god nok. Nu vender munden på smileyen altså opad i stedet for nedad hos Hereford Steakhouse i Taastrup.

I august gav Fødevarestyrelsen ellers restauranten en sur smiley, da de ved en kontrol opdagede, at en medarbejder skulle til at fragte kølervarer til restauranten uden at opbevare dem i kølertaske. Derudover fik restauranten en bøde på 10.000 kroner.

Ejeren, Jan Sundberg, forklarede dengang, at det var en fejl fra medarbejderen, der havde glemt kølertasken. Jan Sundberg plejer nemlig selv at fragte varerne i kølertasken, men var på ferie, da kontrollen fandt sted. Madvarerne var dækket til med frostvarer, forklarede Jan Sundberg, hvorfor de ifølge ham stadig kunne holde sig kolde på turen til restauranten. Derfor ankede han den sure smiley.

- Efter episoden havde vi et kontrolbesøg, hvor fødevarestyrelsen kom ind i forretningen. Her viste det sig, at alting var i orden. De ville se, at vi havde de der kølertasker. Og det konstaterede de jo, at vi har, siger Jan Sundberg.

Han forklarer, at kontrollørerne var glade og tilfredse efter besøget 4. oktober. Men på trods heraf skal Jan Sundberg stadig betale bøden på 10.000 kroner, samt for kontrolbesøget til 3.800 kroner. Ifølge Jan Sundberg var Fødevarestyrelsen på besøg i 22 minutter.

- Jeg har prøvet at skrive til Fødevarestyrelsen, at jeg synes, det er en ekstrem høj bøde, for da varerne kom tilbage til forretningen ved episoden i sommer, målte vi temperaturen ved kontrol, hvor det viste sig, at varerne havde en temperatur på 4,6 grader. Så intet var blevet dårligt, for temperaturgrænsen ligger på 7 grader, siger Jan Sundberg.

Tro om igen Ifølge Jan Sundberg var varerne altså stadig brugbare, og han er derfor ikke tilfreds med stadig at skulle betale bøde, når den sure smiley er trukket tilbage.

- Det er rigidt, og jeg synes ikke, jeg skulle have haft en bøde, når varerne ikke var over den tilladte temperatur. Det havde været ret og rimeligt, at kontrollørerne var kørt med til forretningen og havde målt temperaturen der, så de kunne se, at varerne ikke var sundhedsskadelige, som det ellers blev konkluderet, siger han.

Fødevarestyrelsen har svaret Jan Sundberg, at det ikke kan lade sig gøre at annullere bøden.

- Hvis de tror, at vi tjener så mange penge i restaurationsbranchen, så kan de godt tro om igen. Jeg skal jo også betale for næste kontrolbesøg, siger Jan Sundberg.

Jan Sundberg erkender, at der i august skete en fodfejl, men som ikke kommer til at gentage sig. Nu vil han gerne se fremad, og han er ikke nervøs for næste kontrolbesøg.

- Ved du hvad, for at drive min forretning bliver jeg nødt til at komme videre, i stedet for at slås mod rigide regler. Så nu kører vi bare videre, og så bliver jeg nødt til at holde mig gode venner med dem. Jeg har været i gamet i 22 år på Hereford. Så jeg er slet ikke nervøs for næste besøg, for vi har ren røv at trutte i, siger han.