Det nye gulv i den gamle del af Taastrup Svømmehal bliver langt dyrere end forventet, og det forsinker renoveringen. Her er det billeder fra indvielsen af den nye del af svømmehallen for et år siden. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Renovering af svømmehal bliver udskudt og fordyret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Renovering af svømmehal bliver udskudt og fordyret

Taastrup - 26. november 2017 kl. 15:28 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2,8 millioner kroner ekstra vil det koste at lægge et nyt gulv i den gamle del af Taastrup Svømmehal, som nu er ved at blive renoveret.

Derfor måtte Økonomiudvalget på sit sidste møde nikke ja til en ekstrabevilling på beløbet.

I forbindelse med renovering af den gamle Taastrup Svømmehal var det planlagt at anvende et fugefrit gulv af samme type, som anvendt i den nye Taastrup Svømmehal. Men leverandøren af gulvmaterialet BASF kan ikke over for rådgiver og entreprenør på projektet garantere for holdbarheden, hvis produktet anvendes som gulvbelægning i et aggressivt miljø som en svømmehal - på trods af, at det er det samme gulv, som er anvendt i den nye del af svømmehallen.

Derfor vil rådgiver og entreprenør ikke efterfølgende stille garanti på gulvbelægningen over for kommunen.

Høje-Taastrup Kommune har ikke haft udfordringer med materialet i den nye svømmehal, men vælger alligevel at følge rådgiverens anbefaling om, at der i stedet anvendes den for svømmehaller gængse vådrumsmembran og flisebelægning.

Denne ændring vil medføre en række merudgifter. Dels er gulvklinker et dyrere materiale, dels vil anvendelsen af klinker betyde, at der skal lægges nyt gulv på et større areal end hidtil planlagt, og at alle afløb skal reguleres i forhold til det nye gulv.

Ændringen vil derudover medføre en forlænget byggeperiode på tre måneder, hvilket også medfører merudgifter blandt andet til at opretholde byggepladsen.

Byrådet skal på sit møde den 28. november sige endeligt ja eller nej til ekstrabevillingen.