Rengøringsfirma donerer håndsprit til kommunen

Rengøringsvirksomheden PlusRen går gerne langt for kundernes skyld, og efter seks ugers tovtrækkeri lykkedes det for nyligt at få en længe ventet sending håndsprit hjem.

- Ledelsen i PlusRen har den holdning, at vi ikke skal tjene på, at andre har det svært. Vi skal derfor ikke have et kæmpe overskud på salg af håndsprit. Nu gør håndspritten gavn blandt de ældre og vores børn i stedet for, siger direktør Andreas Legarth.