Her det seje samlerhold før afgang til gå-skralde-turen. Foto: Kim Larsen

Ren by: Frivillige har taget endnu en tørn

Indsatsen for at bidrage til en ren by fortsætter. Således er der igen aktion tirsdag den 15. juni. Starten i Fløng vil fremover være synkront med det i Taastrup altså klokken 17 fra REMA 1000.