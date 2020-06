Affaldsindsamlingerne under Ren By starter op igen efter en længere corona-pause.

Send til din ven. X Artiklen: Ren By starter igen efter corona-pause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ren By starter igen efter corona-pause

Taastrup - 22. juni 2020 kl. 15:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så starter Ren By igen.

Initiativet, der har fokus på at få opsamlet noget af al det skrald, der efterlades i naturen, har holdt corona-pause. Normalt starter det i marts, men lige der blæste den store corona-alarm, og så blev det besluttet at droppe fælles indsamling.

Det betød dog ikke, at der ikke blev samlet skidt ind. Det foregik bare mere på individuel basis. Miljø- og EnergiCentret tilbød at låne indsamlingsudstyr til dem, der var friske, og det var der da 14 mennesker, der var.

- Nu er der løsnet så tilpas op, at vi godt tør mødes, og så sprede os for at fange skidtet, fortæller koordinator Knud Anker Iversen.

Det vil ske onsdag den 24. juni klokken 17-18.30 med mødested ved Circle K servicestationen ved Kuldyssen/Høje Taastrup vej.

Det er et godt sted at starte, da der altid plejer at være meget skidt her, og der er mulighed for at bevæge sig i flere retninger.

Ønsker man at deltage og få indsamlingsudstyr sker tilmelding til kai@mec-ht.dk.