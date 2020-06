Rektor udskød sin pension på grund af Corona

Også på Høje-Taastrup Gymnasium har corona-tiden haft indflydelse. Her skulle rektor Mogens Andersen være gået på pension fra den 1. maj, men på grund af corona-situationen har han udskudt sin pension til efter dette skoleår, og det betyder, at han officielt stopper den 31. juli, hvor en ny rektor tager over som leder af gymnasiet.

- Det er et problem, at vi har en skole, der ikke afspejler det samfund, som vi er en del af. Vi vil gerne have at unge med anden etnisk baggrund end dansk skal forstå de værdier og normer, vi har i Danmark om for eksempel køn og ligestilling, men dem får de ikke indblik i, hvis ikke vi har ligesindede etnisk dansk unge på skolerne. Mine elever er søde og dygtige elever, men de mangler rollemodeller, som er i deres øjenhøjde, for at integrationen fuldføres. De mangler etniske dansk unge at være sammen med, og det siger eleverne også selv, har Mogens Andersen tidligere sagt her på sn.dk