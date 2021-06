Rektor hilser ny aftale velkommen: Vi lærer af at være forskellige

Aftalen får konsekvenser for Høje-Taastrup Gymnasium, fordi den lægger op til, at der skal være en bedre fordeling af elever med etnisk dansk baggrund og anden etnisk baggrund end dansk.

Det betyder også, at de etnisk danske elever undlader at søge ind på de gymnasier. Det gælder blandt andet Høje-Taastrup Gymnasium, hvor Ida Diemar er rektor.

- Vi har her en skole med elever, der er målrettede, de har lavt fravær, de gennemfører og går hurtigt i gang med videregående uddannelser uden at tage et sabbat år. Vores trivselsmålinger er virkelig høje, ligesom vores evne til at løfte eleverne er god, blandt andet takket være de uhyre dedikerede lærere, som brænder for den enkelte elev. Så vi har en fantastisk skole. For mig er en elev en elev, og jeg er utrolig stolt af mine elever, understreget Ida Diemar.