Taastrup Idrætscenter lægger baner til DGI?s nytårsstævne i badminton. Foto: DGI

Rekordmange klar til nytårsfjerbold i Taastrup

Taastrup - 26. december 2017 kl. 14:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

800 badmintonspillere, 1.500 kampe og 3.500 fjerbolde er på menuen, når Taastrup Idrætscenter lægger baner til DGI's nytårsstævne den 27. - 30. december 2017. De kommer fra hele Sjælland og øerne, mens nogle endda kører fra Jylland for at være med. DGI's nytårsstævne i Taastrup er blevet et tilløbsstykke, der igen i år slår deltagerrekord som Sjællands største turnering.

- Formålet var oprindeligt at fylde fridagene mellem jul og nytår med en god aktivitet. Nu går vi målrettet efter at være Sjællands største turnering på tværs af badmintonårgange- og rækker. Ikke fordi størrelse i sig selv er afgørende, men vi kan se, at det har en selvforstærkende effekt, siger Mathias Teglbjærg, der er idrætskonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland og fortsætter:

- Jo flere deltagere, der er, jo flere vil være med. De vil gerne være en del af en succes, og rent badminton-teknisk får de også flere point for at vinde rækker, hvor der er mange deltagere.

Styrker fællesskabet

Nytårsstævnet byder også på andre oplevelser end dem med fjerbold og ketsjer, fx badmintonbingo, skattejagt og rabat på indgangsbilletten til svømmehallen. Tanken er at give spillerne en ekstra en på opleveren.

- Vi har fokus på at give klubfællesskabet og badmintonvenskaber de bedste rammer - også under stævnet. Med aktiviteterne får det en ekstra dimension, og ventetiden mellem kampene bliver sjovere, siger Mathias Teglbjærg.

Frivillige får det til at køre

I kulisserne er dedikerede frivillige fra DGI, der bruger deres fritid på at få det hele til at fungere. Med gejst og godt humør går de til opgaven med at holde styr på point, få spillerne til de rigtige baner og svare på spørgsmål.

- Det er fantastisk at være frivillig badmintonhjælper, når man ser en masse glade børn, der elsker at svinge en ketsjer. Der kommer en masse positiv respons retur, og det er hele indsatsen værd, siger Susanne Hansen, der er frivillig i DGI Midt- og Vestsjælland.

Nytårsstævnet bliver spillet over fire dage, fra den 27. - 30. december alle dage fra kl. 9.00 til 19.00 i Taastrup Idrætscenter.