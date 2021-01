Se billedserie Sygefraværet blandt social- og sundhedsmedarbejdere i Høje-Taastrup er på det laveste nogensinde, og det kommer både borgerne og kommunen til gode. Foto: Høje-Taastrup Kommune Foto: Ulrik M. Eriksen

Rekordlavt sygefravær: Giver en bedre pleje

Taastrup - 11. januar 2021 kl. 06:35

Hvis medarbejderne i hjemmeplejen ofte er syge, skal der bruges flere vikarer og afløsere, og det kan skabe utryghed ude hos borgerne.

Men heldigvis er der blevet lidt længere mellem sygedagene for social- og sundhedsmedarbejdere i Høje-Taastrup Kommune. Her har en SOSU-medarbejder i gennemsnit 12,8 sygedage om året, mens tallet på landsplan er 16,3 sygedage. Det placerer Høje-Taastrup som den kommune med det tredje laveste sygefravær i landet - og det laveste sygefravær på Sjælland. Det viser en undersøgelse fra CEPOS.

Tallene glæder Ulla Callesen, Centerchef for Sundheds- og Omsorgscentret:

- Det er et fantastisk resultat. Vores borgere får en bedre hverdag, hvor de i højere grad møder faste medarbejdere, som de kender. Vi ved, at det er vigtigt for vores borgere - især vores ældre - og så giver det også en bedre sammenhæng og pleje. Derudover får vi også en bedre bundlinje, fordi der er brug for færre vikarer, siger hun.

Giver en bedre pleje

Hvis der er mange sygemeldinger, betyder det ekstra besøg, der skal fordeles mellem de andre medarbejdere eller overtages af en vikar. Et lavt sygefravær giver derfor mere ro i hverdagen for både medarbejdere og borgere.

Benny Arno Jørgensen fra Hedehusene, der på grund af sin KOL har fast besøg af hjemmeplejen, oplever at få en rigtig god pleje:

- Jeg har været så heldig at have fire faste SOSU'er gennem de sidste fem-seks år. De kender tingene ind og ud, og det giver en stor ro for mig. Jeg ved, at de har styr på det. Jeg oplever altid stor menneskelighed og en rigtig god service, siger han.

Andre borgere, som eksempelvis Hans-Henrik Thomsen fra Fløng, der får hjemmepleje fra den private leverandør DFS Plus, har dog tidligere fortalt her i avisen, at han får besøg af mange forskellige medarbejdere.

- De er skam alle søde og rare, men det giver altså en utryghed, at man ikke ved, hvem der kommer. Det er i høj grad en tillidssag at lukke andre ind i sit hjem, for jeg er nødt til at stole på dem. Jeg har ikke lyst til at gå rundt i hælene på dem, fortalte han og forklarede, at det er frustrerende hele tiden at skulle sætte nye mennesker ind i, hvad der skal gøres.

Målrettet indsats

I Høje-Taastrup Kommune erkender man også, at det kan være generende for de ældre at få skiftende medarbejdere på besøg. Derfor har man også arbejdet målrettet på at nedbringe sygefraværet, netop for at sikre færre vikarer og afløsere.

Tilbage i 2013 lå sygefraværet på 16,5 for Høje-Taastrups SOSU'er, og det satte man sig for at nedbringe.

- Vi handler hurtigt på sygdom. Når en medarbejder bliver syg, så laver vi en holdbar plan for at vende tilbage, der passer i lige netop den situation, han eller hun står i. Det kan for eksempel være at ændre på opgaverne i en periode eller en gradvis optrapning. Det gør det lettere at vende tilbage til arbejdet, siger Inge Lise Clement, Hjemmeplejeleder i Høje-Taastrup Kommune.

Men dette har ikke stået alene. Ifølge Inge Lise Clement handler et lavt sygefravær også om at skabe bedre trivsel generelt:

- Vi har haft fokus på rekruttering, og at vi sikrer, at nye medarbejdere bliver taget godt imod og føler sig trygge ved deres opgaver. Vi har også sørget for et endnu tættere samarbejde mellem leder, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Det betyder, at medarbejderne har fået mere indflydelse på deres arbejdsdag, at opgaver tilrettelægges så det passer de enkelte afdelinger, og evt. problemer bliver løst hurtigt. Alt det skaber bedre trivsel, siger hun.

Dette bakkes også op af medarbejder Charlotte Eriksen, der er social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen.

- Vi er der for hinanden og for vores borgere. Der er altid én, der er klar til at hjælpe, hvis man er usikker på en opgave, eller hvis ens dag bliver for presset. Det giver en stor tryghed og ekstra overskud, fordi man ved, at borgerne får den pleje, de har brug for, og at vi er et team, der løser udfordringerne sammen, siger hun.

Er faldet støt siden 2016

Allerede i 2018 resulterede indsatsen i en fjerdeplads på landsplan i en lignende undersøgelse fra CEPOS. Siden da er sygefraværet således faldet yderligere, og det gør en stor forskel, fortæller Ulla Callesen:

- Vi har, hvad der svarer til mere end 520 fuldtidsstillinger på ældreområdet, så hver gang sygefraværet falder med én dag, svarer det til 520 arbejdsdage på et år, hvor vi ikke skal ringe efter en dyr vikar eller bede de andre medarbejdere om at løbe stærkere, siger hun.