John Jensen VVS A/S, fortsatte i 2019 de seneste års vækst og lagde 12 procent på omsætningen. Det glæder ejer Jesper Leen Jensen. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Rekordår for lokalt VVS-firma med 200 medarbejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekordår for lokalt VVS-firma med 200 medarbejdere

Taastrup - 31. marts 2020 kl. 05:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

John Jensen VVS A/S, der i 2019 rundede 200 medarbejdere, har øget omsætningen med 12 procent og rammer med et styrket resultat på 5,9 procent gennemsnittet i VVS-branchen.

- Ærlighed går aldrig af mode, og vi holder, det vi lover. Vi gør det, vi er bedst til, og vi kan lide, det vi laver. Det er kernen i vores værdigrundlag og baggrunden for, at vi sammen med medarbejderne over de seneste fem år har formået at fordoble omsætningen og endnu en gang kan lande et tilfredsstillende resultat, der matcher vores forventninger og rammer lidt over målene i vores 2020-strategi, siger ejer og administrerende direktør Jesper Leen Jensen og fortsætter.

- Vi høster frugterne af en strategi, hvor vi med opgaverne som omdrejningspunkt lærer af vores fejl og sætter medarbejdernes trivsel i fokus for fortsat udvikling af vores kompetencer. Dette sker gennem finjustering af organisation og processer, der med afsæt i lokal forankring prioriterer opbygning af tætte, langvarige relationer med kunder og samarbejdspartnere.

John Jensen VVS har hovedkontor i Hedehusene og afdelinger andre steder. Også bestyrelsesformanden er tilfreds og fortæller om grunden til det gode regnskab for 2019, der netop er lukket.

- I John Jensen VVS investerer vi målrettet og løbende i at skabe en god arbejdsplads og i at udvikle vores ansatte, supplerer formanden for firmaets bestyrelse Lars-Christian Brask og fortsætter:

- Med det afsæt har vi udviklet en stærk organisation, hvor et stærkt hold af dygtige medarbejdere spiller sammen med en kompetent direktion, og kernen i firmaets succes er et visionært og moderne lederskab, hvor ejeren sammen med og de øvrige ledere går forrest som ledere af fællesskabet og virksomheden. På den måde fremstår John Jensen VVS som et godt eksempel på, at dygtig ledelse udgør den grundlæggende forudsætning for at være et ansvarligt foretagende på alle bundlinjer, siger Lars-Christian Brask.

Rekordregnskabet landede i 2019 på en omsætning på 238 millioner kroner og et resultat på 11 millioner kroner.