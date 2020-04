Det blev rekordår for Dansk Retursystem 2019. Foto: Dansk Retursystem

Rekordår: Danskerne panter som aldrig før

Taastrup - 01. april 2020 kl. 15:49

92 procent af alle flasker og dåser med pant kom retur sidste år, og det er ny rekord, oplyser Dansk Retursystem, der har hovedsæde i Høje-Taastrup.

Helt konkret betyder det, at 61 mio. flere flasker og dåser kom retur i forhold til året før, hvilket er en stigning på fem procent. Samtidig steg returprocenten til hele 92 procent. Året før var tallet 89 procent.

Tallene glæder adm. direktør i Dansk Retursystem, Lars Krejberg Petersen.

- Det danske pantsystem er et af verdens bedste, og det skyldes ikke mindst, at danskerne bakker op om systemet. Derfor er den rekordhøje returprocent, vi ser i 2019, også noget, alle danskere kan være stolte af at have bidraget til, Lars Krejberg Petersen.

Særligt godt går det for plastikflaskerne. Her kommer hele 94 procent retur og bliver genanvendt. Det er gode nyheder i en tid, hvor der er fokus på plastikforurening.

- Plastik fyldte meget i danskernes bevidsthed i 2019, og i forbindelse med, at der kom pant på saft og juice, stod vi bag kampagnen »Plastik er fantastisk«. Her var budskabet, at vi godt kan bruge plastik som materiale til fx drikkeemballager, når bare vi sørger for at genanvende materialet. Derfor er vi også glade for at se, at hele 94 procent af alle plastikflasker med pant kom retur i 2019, siger Lars Krejberg Petersen.

Sidste år blev pantsystemet udvidet med juice og saft, og med dem er flere end 1700 nye produkter blevet en del af pantsystemet. Derfor forventer Lars Krejberg Petersen også, at mængderne stiger yderligere næste år.

- Mængden af engangsdrikkeemballager stiger år for år. I Danmark har vi et pantsystem, som har formået at følge med de øgede mængder. Samtidig bliver vi stadig bedre og bedre til at genanvende materialerne til gavn for miljø og klima, siger Lars Krejberg Petersen.

Dansk Retursystem oplyser, at der er blevet afleveret mere end 1,4 mia. flasker og dåser med pant til genanvendelse i 2019

Det svarer til, at 54.854 tons glas, plast og aluminium blev sendt til genanvendelse sidste år.

I alt sparede pantsystemet klimaet for mere end 150.000 tons CO2 i 2019, og mere end ni ud af ti flasker og dåser kom retur til genanvendelse. For plastikflasker var returprocenten i 2019 på 94 procent.