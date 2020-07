Entreprenør-virksomheden Tscherning, der holder til i Hedehusene, har netop præsenteret årsregnskab. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Rekord-overskud hos virksomhed med over 200 medarbejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekord-overskud hos virksomhed med over 200 medarbejdere

Taastrup - 12. juli 2020 kl. 10:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Entreprenør-virksomheden Tscherning, der holder til i Hedehusene, har netop præsenteret et overskud på 8.443.238 kroner efter skat i regnskabsåret 2019/2020, som varer fra 1. maj 2019 til 30. april 2020.

På trods af at man i regnskabsårets sidste måneder blev ramt af corona-situationen, lykkedes det alligevel at få et godt resultat.

- Det er et meget tilfredsstillende resultat, som vi sagtens kan tillade os at glæde os over, siger administrerende direktør Søren Tscherning, der dog uddyber, at de pæne tal skal ses i lyset af, at firmaets omsætning i det forgangne regnskabsår også har været rekordstor, og at Tscherning dermed desværre ikke matcher byggebranchens gennemsnit på 4% i forhold til opnået driftsresultat.

- Men vi kan se på udviklingen, at vi med bedre og bedre resultater år for år er godt i gang med en rejse imod dette. Vores resultater skyldes først og fremmest vores fantastiske medarbejdere, der har knoklet igennem på trods af omstændighederne. Jeg er stolt over det niveau, de lægger for dagen. Der er naturligvis altid plads til forbedringer i enhver organisation, og vi arbejder fortsat på at blive et endnu stærkere hold i den kommende tid, siger Søren Tscherning.

Corona var ingen bremse

De primære aktiviteter har ikke været synderligt hårdt ramt af forårets forandrede forhold.

- Hverdagen for Tschernings medarbejdere har budt på mere håndsprit og ændrede forholdsregler, men vi har formået at stå sammen igennem det hele - også selvom vi har skulle gøre det med afstand. Heldigvis har Coronasituationen ikke betydet en nævneværdig nedgang i vores aktiviteter, og pandemien afspejler sig derfor heller ikke i årets regnskab, siger Søren Tscherning.

Tscherning havde i gennemsnit 222 medarbejder ansat i regnskabsåret.