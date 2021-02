Se billedserie I alt blev der i 2020 solgt boliger for 252 milliarder kroner. Høje-Taastrup Kommune runde 2,4 milliarder og slog også rekord. Foto: Boligsiden

Rekord for boligsalg: Så mange penge er der købt boliger for i 2020

Taastrup - 06. februar 2021 kl. 11:03 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Trods en verdensomspændende krise med kæmpe økonomiske bekymringer til følge, så ser det danske boligmarked ud til at være i topform.

Det gælder også helt lokalt. For sidste år blev der solgt boliger for over 2,4 milliarder kroner i Høje-Taastrup Kommune

Faktisk er det helt præcise beløb 2.437.796.143 kroner.

Det er en stigning på knap 29 procent i forhold til året før og første gang, at der er blevet solgt boliger for over boliger for over 2 milliarder kroner. I 2019 blev der i alt solgt boliger for knap 1,9 milliarder kroner i Høje-Taastrup Kommune.

Det viser en opgørelse fra www.boligsiden.dk.

Antal solgte enheder Antallet af solgte enheder i kommunerne på Vestegnen.



Kommune - 2019 - 2020 - Ændring i procent (19-20)



Albertslund - 221 - 242 - 10



Brøndby - 221 - 296 - 34



Glostrup - 337 - 374 - 11



Hvidovre - 612 - 612 - 0



Høje-Taastrup - 895 - 1045 - 17



Ishøj - 235 - 341 - 45



Rødovre - 588 - 701 - 19



Vallensbæk - 248 - 309 - 25



Kilde: www.boligsiden.dk. Tallene dækker over alle boligtyper.



I alt blev 1045 boliger solgt i 2020 i Høje-Taastrup Kommune, og det var 150 flere end 2019, hvilket svarer til en stigning på 17 procent.

De flere end 1000 solgte boliger og den samlede købssum på over 2,4 milliarder er højst af alle i Vestegns-kommunerne Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Brøndby.

Fakta Samlet købesum i millioner kroner







Kommune - 2019 - 2020 - Ændring i procent (19-20)

Albertslund - 564 - 646 - 15

Brøndby - 651 - 929 - 43

Glostrup - 904 - 1045 - 16

Hvidovre - 1890 - 2067 - 9

Høje-Taastrup - 1897 - 2438 - 29

Ishøj - 566 - 757 - 34

Rødovre - 1664 - 2149 - 29

Vallensbæk - 629 - 885 - 41

Kilde: www.boligsiden.dk (Tallene er afrundede). Tallene dækker over alle boligtyper: Villa, Rækkehus, Ejerlejlighed, Fritidsbolig, Kolonihave, Andelsbolig, Landejendom, Helårsgrund, Fritidsgrund, Villalejlighed, Lystejendom. Samlet købesum i millioner kronerKommune - 2019 - 2020 - Ændring i procent (19-20) I alle kommuner på Vestegnen er den samlede købesum den højeste på et år og altså rekord.

Rekordår trods corona Det viser blot, at trods corona så er der aldrig blev solgt boliger for så mange penge før. Det gælder også på landsplan.

I Ishøj (44 procent) og Brøndby (34 procent) skete de største stigninger i antallet af solgte boliger, mens den samlede købesum steg mest i Brøndby (43 procent) og Vallensbæk (41 procent).

I Hvidovre Kommune oplevede man præcis samme antal boligsalg i 2020 som i 2019 med 612.

Boligerne blev dog solgt til en højere pris, da købesummen samlet set var 9 procent højere i 2020 i forhold til 2019 i Hvidovre Kommune.

Rekordår for hele landet I hele landet blev der i 2020 solgt boliger for 252 milliarder kroner, og det er rekord.

I 2019 blev der samlet solgt boliger for 197 milliarder, hvilket dengang var rekord for årtiet.

- Det kommer ikke som den store overraskelse, at der i 2020 er handlet boliger for et hidtil uset beløb. For med rekordhøje salgstal og rekordhøje salgspriser må den samlede købesum nødvendigvis også stige. Men det er alligevel voldsomt, at der hver eneste dag i 2020 er handlet boliger for 690 millioner kroner. Det er 150 millioner kroner mere om dagen end det var tilfældet i 2019, som også var rekordår, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

I 2020 blev der solgt sommerhuser for 23 milliarder kroner mod 14 i 2019, mens der blev solgt rækkehuse og villaer for i alt 151 milliarder kroner.

- Villaer og rækkehuse udgør langt den største del af markedet, og derfor er det også helt naturligt, at det er her, de fleste penge er blevet brugt. Men når det er sagt, er det alligevel en stor stigning på 24 procent. Det skyldes dels de generelt stigende salgspriser og det øgede salg, men også at danskerne i højere grad har købt de lidt større og dermed også ofte dyrere huse, forklarer Birgit Daetz.

Den resterende del af købesummen er brugt på øvrige boligtyper som er villalejligheder, kolonihaver, andelsboliger, land- og lystejendomme samt helårs- og fritidsgrund.

