Rekord: Så mange er i behandling for alkoholmisbrug

21. juli 2019

Antallet af mennesker, der kommer i behandling på Blå Kors' behandlingscenter i Taastrup, er i løbet af de sidste tre år steget støt, og i juni var der for første gang mere end 200 mennesker i behandling.

´- Selvom det er trist, at behovet er så stort, så er det faktisk en god historie, at vi har rekordmange i behandling. Alkoholafhængighed er en kolossal belastning både for den drikkende og for de pårørende. Derfor er det positivt, at flere vælger at gøre noget ved deres problem og beder om hjælp til behandling, siger Lars Utzon, der er souschef på Blå Kors Behandlingscenter Taastrup.

Ifølge Lars Utzon skyldes det høje antal ikke nødvendigvis, at der er kommet flere mennesker med misbrug, men i stedet at behandlingscenteret er blevet i stand til at hjælpe flere.

- Vi ser en tendens til at flere søger behandling, men derudover er vi selv blevet meget bedre til at forebygge, at folk dropper ud af behandlingen før tid. Dels ved at planlægge vores tilbud, så de passer bedre ind i folks hverdag, og så er vi meget opmærksomme på at kontakte folk, hvis de ikke dukker op til behandling, siger Lars Utzon.

At flere vælger at gå i behandling er godt nyt for de 122.000 børn, der anslås at vokse op i familier med alkoholmisbrug i Danmark.

- Den bedste hjælp, man kan give familien, er at få den der drikker for meget i behandling, siger Lars Utzon og understreger, at Blå Kors' behandlingscenter yder rådgivning til pårørende uanset om den afhængige er i behandling eller ej.

- Forskning viser, at rådgivning til de pårørende er utrolig værdifuldt for behandlingsresultatet af den, der drikker for meget, og at vejledning til de pårørende ofte kan være den afgørende faktor, der får den drikkende til at bede om hjælp, fortæller Lars Utzon.

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup er Høje Taastrup Kommunes kommunale alkoholbehandlingstilbud.

Det er gratis at benytte den kommunale alkoholbehandling, og der er frit valg af behandlingstilbud. Det er desuden muligt at modtage sin behandling anonymt, hvis man ønsker det.

- Hvis man vil starte i alkoholbehandling, kan man rette henvendelse direkte til os. Det kræver ikke henvisning fra kommunen eller fra lægen at komme i gang, siger Lars Utzon.

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup har lokaler på Jernbane Allé 11 A i Taastrup og på Stationsporten 3 i Albertslund Centeret. Behandlingscenteret kan kontaktes på 43 99 01 67, og telefonerne er åbne mandag til fredag.