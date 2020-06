Se billedserie - Mit bud er, at vi lukker inden årets udgang, hvis ikke der kommer positive tilkendegivelser fra kommunerne. Så kan vi ikke holde skindet på næsen, siger Helle Nygaard Mottelson, leder af Regnbuehuset. Foto: Kenn Thomsen

Regnbuehuset er truet af lukning: - Steder som vores bliver udsultet

Taastrup - 23. juni 2020

For ikke så længe siden vrimlede det med liv i det gule hus på Østerparken i Taastrup, hvor Regnbuehuset holder til. Her kan psykisk sårbare mennesker få et kærligt skub til at komme videre i livet, men lige nu er der kommet længere mellem brugerne af stedet.

Sidste år havde Regnbuehuset 47 brugere, men lige nu er der kun 17 tilknyttet stedet. Og det kan mærkes på økonomien.

- Vi er lukningstruede. Hvis ikke, der sker et eller andet, så må vi lukke inden årets udgang, lyder den hårde vurdering fra Helle Nygaard Mottelson, der er leder af stedet.

Har gode resultater Regnbuehuset er et socialt arbejdsfællesskab for voksne psykisk sårbare mennesker, som holder til i en gammel patriciavilla i hjertet af Taastrup. Her bliver der lagt vægt på fællesskabet og på at skabe en følelse af, at alle er vigtige, og Regnbuehuset har haft stor succes med at gøre brugerne klar til det almindelige arbejdsmarked.

Alligevel er huset altså lukningstruet, fordi der ikke er mange penge tilbage i kassen.



Regnbuehuset modtog i 2015 Høje-Taastrup Kommunes Handicappris for sit arbejde med psykisk sårbare mennesker. Nu er stedet lukningstruet - blandt andet fordi Høje-Taastrup ikke længere visiterer borgere til stedet. Foto: Kenn Thomsen



Regnbuehuset er særlig ramt af tre forhold. Dels er der kommet ændrede regler, så kommunerne ikke længere får refusion for den målgruppe, der er Regnbuehusets primære målgruppe, og derfor har mange kommuner droslet voldsomt ned for visiteringen til stedet.

Derudover tabte Regnbuehuset sidste år et udbud i Høje-Taastrup Kommune og mistede derfor alle de lokale borgere i tilbuddet, og dels er stedet hårdt ramt at corona-udbruddet, der har sat meget aktivitet på hold.

Og den usikre situation gør særligt ondt i en tid, hvor der ellers bliver talt meget om, at vi som samfund skal passe godt på de svage, og hvor vigtigt fællesskabet er.

- For det er slet ikke den virkelighed, vi mærker. Vi oplever, at steder som vores bliver udsultet, og til sidst er der ikke plads i samfundet til psykisk sårbare som dem, der kommer her, siger Helle Nygaard Mottelsen.

Brev til borgmestre Regnbuehuset har prøvet at tilpasse sig den nye virkelighed med nedskæringer, afskedigelser og fondsansøgninger, men det har ikke været nok. Derfor har ledelsen skrevet et brev til borgmester Michael Ziegler (K) samt borgmestrene i Ishøj, Vallensbæk og Glostrup kommuner, som også har haft visiteret borgere til stedet.

I brevet lægger Regnbuehuset op til et samarbejde med kommunerne, hvor de yder et fast tilskud til huset, og dermed får fri visitering af psykisk sårbare borgere inden for målgruppen.

- Mit bud er, at vi lukker inden årets udgang, hvis ikke der kommer positive tilkendegivelser fra kommunerne. Så kan vi ikke holde skindet på næsen, og det eneste ansvarlige vil være at lave en lukningsplan. Men jeg håber virkelig ikke, at vi ender der, siger Helle Nygaard Mottelson.

Borgmester kan ikke love hjælp Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), har stor sympati for Regnbuehusets situation, men han kan på ingen måde love dem en håndsrækning.

- Vores fokus må være at få en sammensætning af tilbud, som samlet set er det bedste for vores borgere. Der sker derfor hele tiden en afvejning af, hvilke borgere vi har, og hvilke tilbud de har brug for, og det skal ske ud fra en faglig vurdering. Vores fokus kan ikke være snævert og fokuseret på ét sted, der skal overleve - vi skal have øje for det samlede tilbud på området, forklarer Michael Ziegler, som dog lover at se på Regnbuehusets henvendelse.