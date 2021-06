De stramme regler for udlejning af boliger i Gadehavegård lempes midlertidigt. Foto: Kasper Ellesøe

Regler lempes: Sådan vil man sikre, at boliger udlejes

Taastrup - 02. juni 2021 kl. 06:11 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Som et led i udviklingsplanen for Gadehavegård udlejes boligerne i området midlertidigt, indtil boligerne skal bruges til genhusning.

Boligorganisationen DFB oplever dog, at det er vanskeligt at udleje boligerne på midlertidige kontrakter efter de skærpede udlejningskriterier, der er aftalt med kommunen.

Derfor har byrådet nu besluttet at lempe reglerne midlertidigt i en toårig forsøgsperiode.

Dermed kan Gadehavegård afvige fra de aftalte skærpede udlejningskriterier, hvis man ikke kan udleje boligerne.

Nu er kriterierne i stedet, at ingen i husstanden indenfor de seneste to år dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer, samt at ingen i husstanden må modtage integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Derimod er det ikke længere et krav, at alle beboere på mellem 18 og 64 år skal have fuldtidsarbejde eller under uddannelse, og at de ikke skal have været på offentlig forsørgelse siden de seneste to år. Samtidig har der også være et krav om lønindkomst.

- Lempelsen af kravene betyder, at boligselskabet kan få dækket udgifterne til boligerne, fordi flere boliger kan udlejes. Når der er tomme boliger kan det skabe utryghed og boligerne kan blive udsat for hærværk. Derfor er det godt, at vi kan lempe reglerne, så flere boliger kan udlejes, siger Esat Sentürk (R), formand for socialudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Bedre balance i boligområder De skrappe krav for udlejning i Gadegavegård blev indgået i november 2019 for at sørge for en bedre balance i boligområderne og for at få områder væk fra den såkaldte »ghettoliste«, som Gadehavegård røg af sidste år.

Ved at fastholde krav om ren straffeattest, samt at beboerne ikke må modtage integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp er med til at sikre, at området ikke ryger tilbage på »ghettolisten«.

Det er ifølge administrationen vigtigt at de krav fastholdes, fordi det kan forbygge negative konsekvenser i forhold til at tiltrække investorer og uddannelsesinstitutioner til området, som netop er nogle af grebene i udviklingsplanen og omdannelsen af Gadehavegårdskvarteret.

Hele byrådet stemte for, og samtidig er det besluttet, at man følger op, hvis der kommer ny lovgivning.

De lempede krav vil gælde fra 1. juli 2021.