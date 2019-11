Send til din ven. X Artiklen: Redningsaktion stoppede byggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redningsaktion stoppede byggeri

Taastrup - 27. november 2019 kl. 11:47 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tænd din indre jukebox. Afspil kendingsmelodien fra Indiana Jones. Kan du høre den? Godt. Spol så tiden tilbage til mandag i sidste uge.

Her er maskinerne godt i gang med at skabe den nye bydel Høje-Taastrup C. Men ved voldene er noget, som det ikke skal være.

Danmarks Naturfredningsforening kontakter derfor Høje-Taastrup Kommune. De sender en medarbejder til stedet. Og det viser sig at være korrekt.

- Vi stopper entreprenørmaskinerne, så snart vi får at vide, at de er der, fortæller Margit Bloch Avlund, der er chefkonsulent i kommunens Team By- og Boligudvikling.

Der var ikke nogen tegn Og de er der i den grad. Omkring 120 fredede orkideer med det kreative navn »Skov-hullæbe« har fundet vej til området ved voldene.

Og det på trods af, at kommunen for to år siden lavede en såkaldt »miljøkonsekvensvurdering« - der tidligere blev kaldt VVM - af området, der nu er ved at blive til boliger og erhvervsarealer.

Og i den vurdering var der ikke nogen tegn på, at den fredede orkide havde slået sig ned i området. Men det har den.





Nu skal det gå stærkt Mens maskinerne holder stille ved voldene, nærmer vinteren sig. Og hvis det først bliver frostvejr, er det endnu sværere at flytte de fredede orkideer.

I al hast forfatter kommunens medarbejdere en ansøgning om dispensation til Miljøstyrelsen for at få lov til at flytte de fredede orkideer til et sikkert naturområde.

Ansøgningen bliver sendt torsdag 10.45.

Fredag klokken 16.14 ligger dispensationen i indbakken.

Redningsholdet gør klar Sideløbende har medarbejderne fundet andre egnede steder, hvor orkideerne kan blive plantet i stedet.

Hos Vej- og Parks afdeling i Driftsbyen er Allan Kvist og hans hold klar til at rykke ud.

- Vi bliver så kontaktet i går formiddags, at vi har en hastesag. Om vi kunne sende nogen ud. Så vi røg ud i går (mandag, red.) til middagstid og startede og er så i fuld gang nu, (tirsdag eftermiddag, red.), fortæller driftsleder Allan Kvist.





Skulder ved skulder I alt bliver tre medarbejdere sendt ud på missionen. Bevæbnet med spader graver de blomsterne op sammen med en klump jord på 20 gange 20 centimeter.

Herfra bliver de puttet i kasser og læsset på en bil og en traktor, der kan køre dem til deres nye levested - blandt andet i Hakkemosen.

- Alle har ligesom stået skulder ved skulder for at lykkes med det her. Og det er simpelthen fantastisk, fortæller Margit Bloch Avlund.

Går alt efter planen, er de omkring 120 orkideer reddet fra voldene onsdag den 27. november.

Luk nu øjnene. Forestil dig de tre udsendte fra vej- og parkafdelingen sætte sig ind i den grønne firmabil og køre mod solnedgangen efter en fuldendt mission, mens rulleteksterne takker dem enkeltvis.

Lyd og billede falmer gradvist, til der bliver helt sort.

relaterede links