Rede sat op: Byen er klar til storkene

Det blev et stort samtaleemne i byen, og nu har Sengeløse Kommunalforening gjort deres til, at storke også fremover kan føle sig velkomne i byen.

- Det var fantastisk at se, da storkene sidste år var i Sengeløse, så jeg luftede for bestyrelsen, om ikke vi skulle sætte en rede op. Med god hjælp fra lokale frivillige er det nu lykkedes, fortæller Per Hammel, formand for Sengeløse Kommunalforening.

De kontaktede derfor foreningen Storkene.dk, som har hjulpet med gode råd og mener, at området omkring Sengeløse er perfekt for storke, blandt andet på grund af engene.

Og det var ikke en lille operation, fortæller Per Hammel. Den 11 meter lange pæl skulle fragtes med en blokvogn, en lokal kloakmester bidrog med et hydraulisk bor til hullet, en anden med en hydraulisk lift, og en tidligere brandmand arbejdede fra liften.

- Men nu har vi vovet det ene øje og fået reden op, og så krydser vi fingre for, at der også kommer nogle storke til den. Vi forventer ikke ynglende par i år, da det er lidt for sent, men måske kan der komme et ungt par i reden, siger Per Hammel.