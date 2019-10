All Ears er et telemarketinghus, der rådgiver og gennemfører fundraisingkampagner for NGO?er, patientforeninger og politiske organisationer. Virksomheden ansætter primært konsulenter med synshandicap, og tre fjerdedele af All Ears? ansatte er blinde og svagsynede.

Reddet efter konkurs: - Vi vil gerne bevise, man kan drive kommerciel virksomhed med et socialt ansvar

All Ears blev ellers taget under konkursbehandling i Sø- og Handelsretten i begyndelsen af oktober, men nu ser virksomheden ud til at være reddet ved hjælp fra Dansk Blindesamfund og Den Sociale Kapitalfond.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her