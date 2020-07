Se billedserie Marc Nybro Ankerstjerne forsøgte at finde rav ved Vesterhavet. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Rav og bunkers ved Vesterhavet: Og så blev der tid til voksenhygge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rav og bunkers ved Vesterhavet: Og så blev der tid til voksenhygge

Marc Nybro Ankerstjerne fra Høje Taastrup skulle have været på sommerferie på Madeira. Den blev aflyst på grund af corona-krisen, og derfor holder han og familien ferie i Danmark. Det er en drøm, han har haft i mange år. Fra hvert sted, familien kommer, vil han skrive om oplevelserne med håbet om at kunne inspirere andre til at holde ferie i Danmark. Vi er nået til dag 8 og 9.

Taastrup - 11. juli 2020 kl. 20:24 Af Marc Nybro Ankerstjerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag aften var en rigtig hyggelig aften. Vi kom i snak med vores vært, Jeanette, og snakkede til midnat omkring bålet. Så torsdag morgen var vi lidt trætte. Men vi skulle videre på vores tur. Vi fik pakket sammen, og sagt pænt på gensyn. Et sted vi gerne vil tilbage til en dag. Vi skulle til Thisted, eller faktisk en lille by der hedder Tved. Men inden da, skulle vi lige forbi vores vennepar i Hals. Hals ,som ligger øst for Aalborg.

Blå bog Marc Nybro Ankerstjerne

31 år

Gift med Malene Nybro Ankerstjerne

Har Melina på fem år

bor i Gadevang i høje Taastrup

Arbejder som gårdmand i Brøndby.

Malene er skolelærer på Amager.

Melina skal starte i 0.A på Sengeløse skole

Har en blog på Facebook, der hedder "Ud med Nybro

Marc Nybro Ankerstjerne i holder sommerferie i Danmark, hvor de skal fra Taastrup-Slagelse-Lolland-Langeland-Sydfyn-Helgenæs-Thisted-Tarm-Billund-Taastrup, 18 dage i det danske land. Undervejs fortæller han om deres ferie på www.sn.dk/taastrup, Så vi havde godt to timers kørsel, og det var på landeveje. Sikke en fed tur. I Egense skulle vi over med en færge, som kun tog 4-5 minutter. Rigtig hyggeligt. Melina ville ud på dækket, men vi måtte forklare, at vi næsten var ovre. Det kunne hun ikke rigtig forstå. Vi kom hen til vores venner, Laura og Jan, og vi var der i cirka tre timer. Vi var på stranden og finde muslinger. Noget, Melina virkelig syntes, var sjovt Efter besøget, skulle vi til Thy, som de kalder området her. Køretur: To timer igen.

Fra øst til vest En smuk køretur, hvor vi virkelig kunne se, at naturen skifter. Det er helt vildt. Vestpå er det mere rå natur end i øst. Fed oplevelse.

Vi fandt vores “hjem” for de næste to dage. En bondegård med god plads. Min fætter Bo skrev, om vi havde lyst til at komme forbi en af dagene, vi var her. Så vi skrev, at det ville vi rigtig gerne. Så vi kørte til Vorupør, som er en halv time fra, hvor vi boede. Det var mange år siden, vi havde set hinanden. Men sikke et gensyn! Der var meget at snakke om, og så alligevel ikke. Dejligt at vores ferie kan få os sammen igen. Vi kom først derfra klokken 22.30, men vi havde en rigtig hyggelig aften. Og Melina havde nogle at lege med.

Afslapning Fredag havde vi planlagt at tage på museum, men valgte at blive hjemme. Det var blevet sent torsdag aften, og Melina skulle på weekend hos noget familie. Så det blev afslapning, inden Melina blev hentet. Vi ville tage rundt i området og se noget af det smukke natur.

Bunkers og rav Jeg ville gerne prøve at finde rav, nu hvor vi alligevel var tæt på Vesterhavet. Så vi kørte til Hanstholm Havn, hvor der var en strand ved siden af. Malene syntes det var kedeligt, så jeg foreslog, at vi tog hen og så på bunkers. Det ligger lige ved siden af Hanstholm Havn. Jeg fandt heller ikke noget rav, for vi var der i 10 minutter. Men en dag må jeg prøve det igen. Vi kørte til bunkerne og gik op og så nogle af dem. Der er vist 19 i alt tilbage. Jeg kan godt forstå, at de lagde dem der i sin tid. Det måtte være svært for englænderne og franskmændene at se dem fra Vesterhavet. Men jeg er vild med bunkers og deres historie. At vi har bevaret dem, synes jeg er godt, og de er smukke, når de går i et med naturen.

Der er mange bunkers ved Vesterhavet. Dem besøgte Marc Nybro Ankerstjerne og familien. Privatfoto

Fejring af bryllupsdag Vi var der i en halv time, da vi skulle hjem og gøre os klar til aften. Vi skulle ud og spise i klitmøller, også kendt som "Cold Hawaii". Malene og jeg havde bryllupsdag eller papirbryllup i mandags.

Men vi ville ikke tage Melina med ud, for hendes egen skyld. Så Malene havde bestilt bord på “Niels Juel”. Et hotel med restaurant, og maden var virkelig god. Alle pengene værd, og vi havde en god aften. Vi kørte bagefter til Vorupør i Meny for at købe nogle øl, som vi drak da vi kom hjem. Lørdag er vi kommet videre til Tarm Camping. Et sted, vi holder meget af. Men inden da, skal vi på familiebesøg, og på Puch Maxi-tur rundt i Thyborøn. Det bliver så godt.