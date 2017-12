Godstoget, der blev afsporet, var 395,2 meter langt og vejede 1.215 tons. Der blev ikke konstateret fejl på lokomotiv eller vogne, som kunne have relevans for ulykken, fastslår Havarikommissionen. Få sekunder før ulykken var et regionaltog passeret nabosporet, og de kunne potentielt have ramt hinanden, lyder det i Havarikommissionens rapport. Foto: Kasper Ellesøe

Rapport om dødsulykke: Regionaltog var få sekunder fra katastrofen

En kun 19-årig togklargører elev, Jakob Fedder, mistede den 12. december 2016 livet, da et godstog blev afsporet under en rangering tæt ved Høje Taastrup Station. Men bare få sekunder inden afsporingen, som skete klokken 11.44, havde et regionaltog passeret ulykkesstedet i nabosporet, viser Havarikommissionens rapport, som blev offentliggjort onsdag. Hvis afsporingen var sket, lige før eller mens regionaltoget passerede, så kunne det være endt i en større togulykke, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi kan ikke udelukke, at ulykken potentielt kunne have haft større konsekvenser, selvom den var slem nok, som det var. Det er også en medvirkende årsag til, at vi har undersøgt hele forløbet, så vores anbefalinger kan medvirke til at forhindre, at noget lignende kan ske en anden gang, fortæller Bo Haaning, souschef i Havarikommissionen.