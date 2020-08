Rane Willerslev til lærerne: Lad os sammen turde turde

Se billedserie Rane Willerslev holdt med udgangspunkt i sin nye bog »Rygrad og rummelighed: Et oplæg til et mere modigt dannelsesbegreb« oplæg for lærerne i det kommende Læringshus Nærheden, som er ved at blive bygget i den nye bydel Nærheden.

Personalet på det kommende Læringshus Nærheden ni Hedehusene fik et ekstra indspark til det nye skoleår, da direktør ved Nationalmuseet Rane Willerslev fredag holdt oplæg for personale fra både Charlotteskolen og Hedehusene Skole, som til næste år får Læringshuset som arbejdsplads.

Rane Willerslev var inviteret til at holde oplæg om læring og dannelse, som han er dybt optaget af og netop har skrevet om i sin seneste bog, »Rygrad og rummelighed: Et oplæg til et mere modigt dannelsesbegreb«.

Her slår Rane Willerslev til lyd for mere mod til at være rummelig over for det ukendte og for at være opsøgende over for det.

Med principperne om at undersøge og arbejde mere på tværs af fagligheder, at være mere opsøgende og komme ud i »virkeligheden« uden for skolen, og at lytte og spørge for at blive klogere på, hvorfor andre tænker som de gør, og lære at navigere i forskellige miljøer, er Rane Willerslevs tanker om et nyt dannelsesideal inspirerende i arbejdet med fremtidens skole. Her lægges nemlig vægt på, at elevernes læring sker gennem en undersøgende tilgang til problemstillinger fra deres eget liv eller i verden omkring dem.

Rane Willerslev er selv både i sin forskning og sin formidling gået nye veje - fx også på Nationalmuseet - og er derfor et levende billede på sine egne idealer, og engagementet lyste da også ud af oplægsholderen i Hedehusene Skoles festsal.

En bog om at turde turde

Om Rane Willerslev bog »Rygrad og rummelighed: Et oplæg til et mere modigt dannelsesbegreb« skriver forlaget:

I bogen slår Rane Willerslev endnu engang takterne an til nytænkning - denne gang af det diffuse dannelsesideal, som mange har en mening om, og næsten ligeså mange har deres helt egen definition af.

Rane Willerslev gør sig til talsmand for: »...at vi får genindført noget risikovillighed og vovemod i vores samfund. Der skal være en pointe i, at vi - ind imellem, eller som livsprincip, afhængig af temperament - bevæger os derud, hvor vi vitterlig ikke ved, om vi kan bunde. For Fanden, det er jo for enden af badebroen, det sker. Vejen derud er vigtig, men bare optakten. Med andre ord: lad os kollektivt få mobiliseret det kæmpe potentiale, der ligger i at turde turde. At vi gør det til et ideal at have rygrad til at kunne være rummelig i mødet med det endnu ukendte. Rummelig og kreativ. Det er mit bud på et moderne dannelsesbegreb.«