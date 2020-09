Ramt af knivstik: Kørt væk med udrykning

En 22-årig mand er søndag aften blevet ramt af knivstik ved Gadehavegårdsvej i Taastrup.

Manden er blevet kørt af sted i ambulance med udrykning, fulgt af en akutlægebil og en politibil.

Vestegnens Politi oplyser, at den 22-årige mand er blevet stukket to gange i låret, og at man ikke i øjeblikket har flere oplysninger. Der er dermed ikke oplysninger om, hvor alvorligt kvæstet den 22-årige er.

Vestegnens Politi er massivt til stede og er i gang med undersøgelser. Blandt andet er politigunde i gang med at søge efter spor.

På billeder ser det ud til, at knivstikkeriet er sket omkring indgangen til Ole Rømer Skolen på Gadehavegårdsvej.