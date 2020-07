Mandag aften den 13. juli målte ATK fra Vestegnens Politi hastighed på Roskildevej i Høje Taastrup. En bilist kørte så stærkt, at vedkommende mister kørekortet.

Ræsede af sted med 193 kilometer i timen: Vanvidskørsel koster kørekortet

Mandag aften, den 13. juli kørte en af Vestegnens Politis fotovogne til Roskildevej i Høje Taastrup, for at måle hastighed på strækningen mellem Bondehøjvej og Ring 5. Det er en strækning, hvor den højest tilladte hastighed er 80 kilometer i timen.

Vestegnens Politi har erfaring for, at nogle bilister kører for stærkt på denne strækning, og kommer der derfor jævnligt med en automatisk trafik kontrol, ATK.