Rækkehuse og lejligheder: 173 nye boliger på vej til ny bydel

Taastrup - 03. juni 2020 kl. 15:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejerboliger, lejeboliger og bofællesskaber skyder i disse år op i stor stil i den nye bydel Nærheden i Hedehusene, og nu kommer der endnu et stort boligprojekt i området.

Læs også: Bæredygtige boliger på vej til ny bydel

Det er AKF Koncernen, der opfører et stort boligprojekt i området, Søbakkehusene, med CASA som totalentreprenør.

Der kommer til at være i alt 173 boliger i Søbakkehusene fordelt på 29 rækkehuse, seks kædehuse, to længehuse og fem punkthuse. Dertil kommer et fælles parkeringshus.

I alt vil der være 16.500 kvadratmeter bebyggelse.

- Med Søbakkehusene ønsker vi at forene behovet for en god og moderne bolig i byen, med naturens muligheder for udfoldelse og fordybelse. Det er derfor også med stor begejstring, at vi i samarbejde med CASA nu kan påbegynde byggeriet af et boligområde, der har nærhed til grønne områder, offentlig transport, indkøbsmuligheder og børneinstitutioner, og som med en rig variation af boligformer i høj kvalitet kan favne alt fra børnefamilier til singler og par, siger Ino Dimsits, CEO hos AKF Koncernen.

Ligger ved søen

Søbakkehusene er beliggende ved Salamandersø og Nærhedens byhave. Med en placering i hjertet af bydelen er der desuden kun få hundrede meter til dagligdagsfaciliteter og fritidsaktiviteter. Områdets kommende beboere kan således se frem til en nem hverdag tæt på naturen.

- Vi er glade for den store tillid, AKF har vist CASA som totalentreprenør på dette projekt. Nærheden er et helt særligt område, hvor de fælles værdier og ønsket om en bedre fremtid får plads. Vores fokus er altid på de mennesker, der skal bo, leve og arbejde i vores byggerier, og derfor betyder det meget endnu engang at være blevet betroet en opgave i området, siger Torben Modvig, CEO hos CASA A/S, der allerede opfører Plushusene i Nærheden - et bofællesskab med 139 senior- og familieboliger.

Klar til næste år

De første boliger i Søbakkehusene, rækkehusene, står klar til indflytning i slutningen af 2021. Herefter følger punkthusene, og i begyndelsen af 2022 er der indflytning i længehusene.

Facaderne på de nye boliger udføres i robuste materialer som tegl, træ, skifer og metal. Områdets række- og kædehuse består af stue og 1. sal, og har en størrelse på henholdsvis 106 og 128 kvadratmeter, alt imens længe- og punkthusene indeholder lejligheder, der varierer fra 55-127 kvadratmeter.

Arkitema Architects er arkitekt på projektet, og COWI A/S er ingeniør.

