Radikale Venstre klar med folketingskandidat

Ved Radikale Venstres generalforsamling i Taastrupkredsen blev Dennis Schmock valgt som sit partis kandidat til det kommende folketingsvalg.

Taastrup - 10. maj 2018 kl. 19:16

På Radikale Venstres generalforsamling i Taastrupkredsen, der dækker Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner, blev Dennis Schmock valgt som kredsens folketingskandidat.

Dennis Schmock er glad for at være valgt som sit partis kandidat i kredsen.

- Jeg er utroligt glad for den tillid Taastrupkredsen viser ved at vælge mig som folketingskandidat. Det giver mig mulighed for at kæmpe for tre enormt vigtige områder: bekæmpelse af skævheden i hovedstadsområdet, stop af regeringens ødelæggelser på uddannelsesområdet, samt de almindelige danskeres generobring af danskheden, forklarer Dennis Schmock og fortsætter:

- Man hører ofte 'udkantskommunerne' kæmpe mod skævheden i Danmark. Jeg mener, vi politikere fra Vestegnen har svigtet ved ikke at kæmpe mod skævheden i hovedstadsområdet. Mange vestegnskommuner kæmper med store sociale problemer - mens man længere nordpå primært bekymrer sig om, hvorvidt man kan holde en lav skatteprocent - og så i øvrigt holde 'fattigrøvene' uden for kommunegrænsen. Jeg vil kæmpe for, at vi får sat det problem på dagsordenen, lyder det fra folketingskandidaten.

Derudover vil Dennis Schmock blandt andet kæmpe for, at de, som han kalder de almindelige danskere, skal have generobret danskheden.

- Der er partier, der forsøger at tage patent på danskheden - og i nogle tilfælde gør det til noget småligt og snæversynet. For de fleste står det at være dansk for tolerance, frihed og åbenhed. For de fleste er det både dansk at spise bacon eller spise kebab. Det synes jeg i høj grad, er værd at kæmpe for, siger Dennis Schmock, der sad i kommunalbestyrelsen i Albertslund fra 2014-2018, hvor Radikale Venstre blev valgt ind for første gang i 27 år. Der skal seneste være afholdt folketingsvalg 17. juni 2019.