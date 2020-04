Børnefamilier kan få telefonisk hjælp til at håndtere hverdagen under coronakrisen. Foto: Per Christensen

Rådgivning til udfordrede børnefamilier

Bliver det svært for børnefamilierne at tackle hverdagen under coronaudbruddet, hvor så meget er lavet om, tilbyder Høje-Taastrup Kommune rådgivning over telefonen.