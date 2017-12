Provstens nytårsønsker

Kirken skal være synlig ved ikke at være lukket om sig selv. Man må gerne vide at her kan man altid deltage, uanset om man 'plejer' at gøre det eller ej. Kirken skal være synlig ved at have forskellige arrangementer og gudstjenester. Så man ser kirken som et relevant tilbud, uanset om man foretrækker gospel eller orgel. Og så skal kirken være synlig ved at være tilstede der, hvor livet i øvrigt udspiller sig.