Provst: Tag del i menighedsrådsvalget 2020

Menighedsrådene rundt omkring i sognene er hver især sådan et fællesskab. I anledning af det kommende valg har en række menighedsrådsmedlemmer udtalt sig om, hvorfor de sidder i menighedsrådet. Og at læse gennem deres udtalelser er at læse linje efter linje af glæde over at kunne få lov til at bruge sine evner og kompetencer, og opleve glæden ved at være med til at skabe levende og varme miljøer omkring kirkerne. Det er et stykke frivilligt arbejde, som giver meget igen. Og gennemgående er også, at de taler om åbenhed og bredde i kirkerne. De brænder hver især for de ting, som de giver en hånd med til, men har også blik for hinanden. Der er en mangfoldighed i kirken, under det fælles fortegn at det handler om evangeliet og om at være kirke sammen med de andre i sognet.