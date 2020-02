Provst: Sig ja i kirken på en særlig dato

Måske han ikke engang kan regne ud hvad der er galt, før der er faldet tilpas mange hentydninger - og så skal der til sidst en meget stor buket til for at råde bod på fadæsen. Hvordan kan man komme den situation i forkøbet?

Jo, man for eksempel blive gift på en dato, der er nem at huske!

Det er godt nok en torsdag - for mange her i området er det endda en torsdag i vinterferien. Men ikke mere ferie, end at præst og organist står klar i Rønnevang Kirke til at vie dem, der siger »ja«, fortæller Søren Nolsøe.

Papirmæssigt er det eneste, at parrene skal have en prøvelsesattest med fra kommunen, men kontakt gerne kirkekontoret på tlf. 4352 2219 og hør nærmere - eller Søren Nolsøe på tlf. 4371 8818 / sins@km.dk .

- Og er man blevet fanget af ideen om en god dato, men vil gerne have et lørdagsbryllup, hvor det er nemmere at invitere mange til stor fest, så kommer der i øvrigt en anden oplagt dato til efteråret, hvor lørdag den 10. 10. 2020 indleder efterårsferien. Også her er der mulighed for at bestille bryllup i kirken, siger Søren Nolsøe.